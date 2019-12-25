Благоустройство яблоневых садов продолжается в Ленобласти

В этом году работы провели в Приморске и Лаголово.

В Ленинградской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" благоустраивают яблоневые сады. Об этом сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Денис Беляев.

В этом году работы провели в Приморске и Лаголово: здесь были установлены малые архитектурные формы и обновлены покрытия. Также специалисты оборудовали освещение и провели озеленение. Отдельный акцент сделали на яблоках: когда они созревают, парки выглядят особенно здорово.

Пространства под названием "Яблоневые сады" являются одними из самых популярных в области. Свои благоустроенные сады уже есть в Сланцах и Выборге, заключил Денис Беляев.

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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти