Завершено создание цветников в сквере вдоль Дудергофского канала

Проект получил название "Новая волна".

С начала работ по созданию масштабных цветников в сквере вдоль Дудергофского канала прошел год. На площади более 1 тыс. квадратных метров появилось 10 тыс. растений, сообщил комитет по благоустройству Петербурга.

Посадки стали основой крупнейшего проекта цветочного оформления из многолетних культур в Красносельском районе. Он получил название "Новая волна".

Сейчас здесь лето уступает место осеннему солисту – очитку, который гармонично дополняют дербенник, горец, розы, астра новобельгийская и вейник. Комблаг Северной столицы

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный поручил за год благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске. Зеленая зона занимает площадь 0,58 гектара на Садовой улице.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга