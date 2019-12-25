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Завершено создание цветников в сквере вдоль Дудергофского канала
Вчера, 16:02
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Завершено создание цветников в сквере вдоль Дудергофского канала

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Проект получил название "Новая волна".

С начала работ по созданию масштабных цветников в сквере вдоль Дудергофского канала прошел год. На площади более 1 тыс. квадратных метров появилось 10 тыс. растений, сообщил комитет по благоустройству Петербурга. 

Посадки стали основой крупнейшего проекта цветочного оформления из многолетних культур в Красносельском районе. Он получил название "Новая волна".

Сейчас здесь лето уступает место осеннему солисту – очитку, который гармонично дополняют дербенник, горец, розы, астра новобельгийская и вейник. 

Комблаг Северной столицы 

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный поручил за год благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске. Зеленая зона занимает площадь 0,58 гектара на Садовой улице. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, цветники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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