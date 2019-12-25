Смольный поручил за год благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске

Губернатор дал год на благоустройство сквера Анны Зеленовой.

На личном приёме граждан в приёмной президента РФ в Северо-Западном федеральном округе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассмотрел обращение жительницы Пушкинского района. Женщина просила привести в порядок сквер Анны Зеленовой, расположенный в Павловске.

Зелёная зона занимает площадь 0,58 гектара на Садовой улице между Берёзовой и Госпитальной. Конюшенная улица делит сквер на две части.

По итогам рассмотрения обращения Беглов поручил благоустроить территорию в течение года. Соответствующее распоряжение дано главе администрации Пушкинского района. О результатах необходимо доложить до 1 сентября 2027 года.

Сквер получил имя Анны Ивановны Зеленовой в 2023 году. Она была директором музея-заповедника "Павловск", спасала музейные ценности в годы войны и восстанавливала дворцово-парковый ансамбль в послевоенное время. В 2022 году в парке установили памятник реставратору.

Сейчас это место отдыха для местных жителей и гостей города, включая семьи с детьми и пожилых людей. На территории есть деревья, кустарники, газоны и скамейки, но, по словам жителей, требуется комплексное обновление.

В пресс-службе Смольного подтвердили, что губернатор поручил принять необходимые меры.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке благоустроили два сквера.

Фото: пресс-служба Смольного