Смольный поручил за год благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске

На личном приёме граждан в приёмной президента РФ в Северо-Западном федеральном округе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассмотрел обращение жительницы Пушкинского района. Женщина просила привести в порядок сквер Анны Зеленовой, расположенный в Павловске.
Зелёная зона занимает площадь 0,58 гектара на Садовой улице между Берёзовой и Госпитальной. Конюшенная улица делит сквер на две части.
По итогам рассмотрения обращения Беглов поручил благоустроить территорию в течение года. Соответствующее распоряжение дано главе администрации Пушкинского района. О результатах необходимо доложить до 1 сентября 2027 года.
Сквер получил имя Анны Ивановны Зеленовой в 2023 году. Она была директором музея-заповедника "Павловск", спасала музейные ценности в годы войны и восстанавливала дворцово-парковый ансамбль в послевоенное время. В 2022 году в парке установили памятник реставратору.
Сейчас это место отдыха для местных жителей и гостей города, включая семьи с детьми и пожилых людей. На территории есть деревья, кустарники, газоны и скамейки, но, по словам жителей, требуется комплексное обновление.
В пресс-службе Смольного подтвердили, что губернатор поручил принять необходимые меры.
Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке благоустроили два сквера.
Фото: пресс-служба Смольного
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