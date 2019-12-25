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С пятницы дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга
Сегодня, 11:21
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С пятницы дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

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Пройдут работы по ремонту магистралей.

Со 2 октября в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 30 сентября. 

В Василеостровском районе из-за работ по ремонту дороги до 12 октября проезд затруднится по Мичманской улице от улицы Кораблестроителей до улицы Лисичанского, включая боковые проезды. 

А в Красногвардейском районе по этой же причине со 2 по 14 октября, с 26 по 30 октября, со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября ограничивается движение по Новочеркасскому проспекту от Перевозного переулка до Гранитной улицы. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД в Петербурге изменят движение в Токсовском тоннеле с 29 сентября. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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