С пятницы дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

Пройдут работы по ремонту магистралей.

Со 2 октября в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции 30 сентября.

В Василеостровском районе из-за работ по ремонту дороги до 12 октября проезд затруднится по Мичманской улице от улицы Кораблестроителей до улицы Лисичанского, включая боковые проезды.

А в Красногвардейском районе по этой же причине со 2 по 14 октября, с 26 по 30 октября, со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября ограничивается движение по Новочеркасскому проспекту от Перевозного переулка до Гранитной улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД в Петербурге изменят движение в Токсовском тоннеле с 29 сентября.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга