Жена Макрона назвала себя мужским именем

Брижит Макрон в частной беседе напомнила о слухах о том, что она якобы была мужчиной.

Первая леди Франции Брижит Макрон в беседе с одним из советников пошутила, назвав себя мужским именем. Этот эпизод привел в своей книге французский политический журналист Флориан Тардиф "(Почти) идеальная пара", сообщил aif.ru.

В одной из глав книги указано, что разговор состоялся за рождественским обедом в Елисейском дворце. Перечисляя членов семьи, первая леди упомянула Жан-Мишеля, после чего исправила себя, иронично отметив, что Жан-Мишель — это она сама.

Тардиф напомнил, что Брижит Макрон неоднократно говорила о своём поле с юмором. Такое поведение жена французского президента демонстрировала на фоне слухов, которые позже приобрели международную известность.

Журналист связал этот эпизод с судебным разбирательством против тех, кто распространял утверждения о рождении Брижит Макрон мужчиной.

Ранее мы сообщали, что умерла журналистка Наташа Рей, которая заявляла, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель.

Фото: сайт Кремля