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В Сестрорецке благоустроили два сквера
Сегодня, 9:21
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В Сестрорецке благоустроили два сквера

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Оба объекта имеют выход к воде, поэтому специалисты подчеркнули их видовую ценность.

В Сестрорецке в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроили два сквера. Они открылись к празднованию 312-летия со дня основания города, рассказал председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко. 

Сквер Петра Великого на площади Свободы получил новую смотровую площадку с видом на озеро Сестрорецкий разлив. Пока здесь благоустроили только юго-восточную часть. Были устроены пешеходные дорожки из плиточного мощения, разместили парковую мебель из экологичных материалов и выполнили освещение. Также посажены яблони, сакуры, два вида гортензии и барбарис. 

В сквере Непокоренных на улице Токарева тоже обновлены дорожки и устроены скамьи с урнами. Дополнительно озеленили пространство можжевельник китайский и казацкий, ель ридал и пуш, сосна горная Бенджамин, барбарис, спирея, гейхера, хоста и лобелия. 

Оба объекта имеют выход к воде, поэтому специалисты подчеркнули их видовую ценность. 

Ранее на Piter.TV: в 2026 году на программу "Петербургские дворы" выделено более 6 млрд рублей. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: благоустройство, сестрорецк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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