В Сестрорецке благоустроили два сквера

Оба объекта имеют выход к воде, поэтому специалисты подчеркнули их видовую ценность.

В Сестрорецке в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроили два сквера. Они открылись к празднованию 312-летия со дня основания города, рассказал председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

Сквер Петра Великого на площади Свободы получил новую смотровую площадку с видом на озеро Сестрорецкий разлив. Пока здесь благоустроили только юго-восточную часть. Были устроены пешеходные дорожки из плиточного мощения, разместили парковую мебель из экологичных материалов и выполнили освещение. Также посажены яблони, сакуры, два вида гортензии и барбарис.

В сквере Непокоренных на улице Токарева тоже обновлены дорожки и устроены скамьи с урнами. Дополнительно озеленили пространство можжевельник китайский и казацкий, ель ридал и пуш, сосна горная Бенджамин, барбарис, спирея, гейхера, хоста и лобелия.

Оба объекта имеют выход к воде, поэтому специалисты подчеркнули их видовую ценность.

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Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко