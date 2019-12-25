В 2026 году на программу "Петербургские дворы" выделено более 6 млрд рублей

В текущем году субсидии получили 76 муниципальных образований.

Губернатор Александр Беглов сообщил сегодня, 7 сентября, на рабочем совещании с членами городского Правительства, что финансирование программы благоустройства "Петербургские дворы" достигло рекордной отметки. В 2026 году город направил на эти цели свыше шести миллиардов рублей.

В ходе совещания был утвержден проект постановления, устанавливающий предельную долю субсидий из бюджета Петербурга в расходах муниципальных образований на уровне 80%. При расчете учитывались оценка качества управления финансами и эффективность работы органов местного самоуправления (МСУ).

Беглов подчеркнул, что президент России неоднократно отмечал особую роль муниципальной власти в повышении качества жизни людей. По его словам, Петербург по-прежнему берет на себя основную финансовую нагрузку: почти 90% средств на благоустройство конкретных дворов и улиц – это субсидии регионального бюджета. Однако главной оценкой деятельности муниципальных образований губернатор назвал доверие петербуржцев.

В текущем году субсидии получили 76 муниципальных образований. За этими цифрами стоят конкретные результаты: обустройство 197 новых детских площадок, создание 86 спортивных зон и ремонт асфальтового покрытия и пешеходных дорожек на площади 700 тысяч квадратных метров.

Глава города также отметил накопленный опыт за последние годы. С 2022 по 2025 год в Северной столице было обустроено 436 детских и 217 спортивных площадок за счет субсидий. Успехи Петербурга признаны на федеральном уровне: 34 муниципальных проекта вошли в ТОП-200 лучших практик страны по итогам III Всероссийской муниципальной премии "Служение". Проект муниципального округа Георгиевский "Муниципальный центр межнационального и межконфессионального согласия "ЗОВ ЗЕМЛИ"" занял третье место в номинации "Единство народов России – сила страны".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург приступает к строительству коллектора Горская – Конная Лахта для нового морского курорта.

Фото: Правительство Петербурга