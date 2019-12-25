Петербург приступает к строительству коллектора Горская – Конная Лахта для нового морского курорта

Протяженность инженерного объекта составит 6,2 километра.

Смольный получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектно-сметную документацию канализационного коллектора, который соединит Горскую с тоннельным канализационным коллектором "Конная Лахта".

Протяженность инженерного объекта составит 6,2 километра. Как сообщил губернатор Александр Беглов, этот коллектор станет ключевым элементом инфраструктуры будущего всесезонного морского курорта. Недавно согласован внешний облик Академии парусного спорта – главного здания комплекса. Сейчас город получил "добро" Главгосэкспертизы и приступает к строительству коллектора для будущего туристического кластера. Планируется начать работы в конце сентября – начале октября, отметил глава города.

Реализация проекта ведется в рамках программы "Городская среда", приоритетом которой является комплексное благоустройство территорий. Создание инженерных коммуникаций и обеспечение транспортной доступности курорта рассматривается как вклад Петербурга в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", входящий в структуру национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе после благоустройства открыли Северную рощу.

Фото: Правительство Петербурга