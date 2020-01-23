В Московском районе после благоустройства открыли Северную рощу

Раньше парк практически не использовался жителями из-за отсутствия фонарей и плохого состояния дорожек.

В Московском районе завершились работы по благоустройству Северной рощи. Накануне здесь прошла церемония открытия с участием вице-губернатора Евгения Разумишкина.

По словам чиновника, раньше парк практически не использовался жителями из-за отсутствия фонарей и плохого состояния дорожек. Теперь на территории заменили асфальтовое покрытие на плитку и набивное основание, установили 44 опоры освещения (включая подсветку деревьев) и новую уличную мебель.

При проведении работ экологи сохранили все взрослые деревья диаметром до 110 см, изменив конфигурацию тропинок так, чтобы не повредить корни лип и каштанов. Ландшафт дополнили тысячи квадратных метров нового газона и клумбы с многолетниками.

Сквер расположен между Авиационной улицей, Московским проспектом и улицей Типанова, являясь ключевым маршрутом для пешеходов, направляющихся к метро "Московская".

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ГАТИ проверили подходы к школам в Славянке перед 1 сентября.

Фото: Telegram / Разумишкин