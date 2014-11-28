Инспекторы ГАТИ проверили подходы к школам в Славянке перед 1 сентября

Инспекторы оценили состояние временных пешеходных маршрутов, ведущих к расположенным рядом образовательным учреждениям.

В преддверии Дня знаний специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) провели внеплановый мониторинг второго этапа строительства трамвайной линии "Славянка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы оценили состояние временных пешеходных маршрутов, ведущих к расположенным рядом образовательным учреждениям. В ходе проверки были выявлены недочеты: на отдельных участках мостки оказались недостаточно удобными для прохода, потребовались дополнительные настилы, а часть защитных ограждений нуждалась в ремонте.

Сотрудники ГАТИ оперативно проконсультировали представителей подрядной организации. Все замечания были устранены в кратчайшие сроки. Благодаря этому 1 сентября ученики и их родители смогли без препятствий добраться до школьных площадок на праздничные линейки.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за объектами вблизи детских садов и школ является приоритетным направлением работы. В период проведения строительных работ крайне важно обеспечить максимальный комфорт и безопасность передвижения пешеходов, особенно детей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ГАТИ будет фиксировать нарушения с воздуха.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга