В Сербии рассказали о том, как страна пытается получить членство в региональном сообществе с 2012 года.

Президент Сербии Александр Вучич на Генеральной ассамблее ООН заявил об усталости стран-кандидатов от задержки расширения Европейского союза и снова предложил принять представителей Западных Балкан в единый региональный рынок и зону Шенгена до предоставления им полноправного членства в союзе. Глава государства уточнил, что Белград имеет статус кандидата в ЕС с 2012 года, а переговоры о вступлении в сообщество начались еще в 2014 году. Сейчас же граждане ждут более ясной перспективы и ощутимых результатов от процесса. Политический лидер добавил, что в ближайшем будущем не представляются вероятными новые шаги коллективного Брюсселя по расширению ЕС.

Сербия находится на европейском пути и должна будет сделать еще многое, чтобы стать полноправным членом ЕС. Мы благодарны ЕС, прежде всего, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Кошта за всю помощь, которую они оказали нашей стране. Полноправное членство в ЕС остается нашим стратегическим приоритетом, но мы не можем игнорировать затянувшуюся усталость от расширения среди членов союза и стран-кандидатов. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич поблагодарил Россию за предоставление Сербии спецборта МЧС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций