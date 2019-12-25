  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка потребовала 100 тыс. рублей за отказ принять ее бухгалтером в военкомат
Сегодня, 15:51
195
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка потребовала 100 тыс. рублей за отказ принять ее бухгалтером в военкомат

0 0

Суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к ФКУ "Военный комиссариат Ленинградской области" о признании незаконным решения об отказе в трудоустройстве. При этом она имеет судимость, рассказала 24 сентября руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

В начале прошлого года женщина обратилась в военкомат Тосно и Тосненского района, чтобы работать там. По словам истца, отказ связан с тем, что ее привлекали к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Петербурженка написала: "Отказ унижает мои честь и достоинство, неблагоприятно отражается на самооценке". Кроме того, была предпринята попытка взыскать моральный ущерб в 100 тыс. рублей. 

Должность, на которую претендовала девушка, требует высшего экономического образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и оформления допуска к государственной тайне. У нее же есть диплом по специальности "Инженер". 

Срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступления средней тяжести составляет шесть лет. Со дня вынесения в отношении истца указанного приговора не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности. 

Ленинский районный суд 

Суд отказал истцу в удовлетворении требований. 

Ранее на Piter.TV: к организатору концертов Канье Уэста в Петербурге подали иски на 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: военкомат, суд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии