Петербурженка потребовала 100 тыс. рублей за отказ принять ее бухгалтером в военкомат

Суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к ФКУ "Военный комиссариат Ленинградской области" о признании незаконным решения об отказе в трудоустройстве. При этом она имеет судимость, рассказала 24 сентября руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В начале прошлого года женщина обратилась в военкомат Тосно и Тосненского района, чтобы работать там. По словам истца, отказ связан с тем, что ее привлекали к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Петербурженка написала: "Отказ унижает мои честь и достоинство, неблагоприятно отражается на самооценке". Кроме того, была предпринята попытка взыскать моральный ущерб в 100 тыс. рублей.

Должность, на которую претендовала девушка, требует высшего экономического образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и оформления допуска к государственной тайне. У нее же есть диплом по специальности "Инженер".

Срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступления средней тяжести составляет шесть лет. Со дня вынесения в отношении истца указанного приговора не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности. Ленинский районный суд

Суд отказал истцу в удовлетворении требований.

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