Петербург трудоустроил около 70% студентов

На Молодежном карьерном форуме губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что город трудоустроил около 70% выпускников школ, колледжей и вузов 2025 года. Их средняя заработная плата превышает 70 тыс. рублей, в среднем показатель по стране составляет 63,1 тыс. рублей.
По направлениям, связанным с математикой и естественными науками, а также по педагогическим специальностям уровень трудоустройства наших выпускников приближается к 90%.
Александр Беглов, губернатор
Кроме того, отмечается, что на мероприятии работодатели могут встретиться с перспективными сотрудниками. В ярмарке вакансий участвуют порядка 60 компаний из сфер промышленности, ИТ, здравоохранения, строительства, энергетики, судостроения, транспорта и логистики, науки, торговли, культуры и других.
Ранее мы рассказывали о том, что выпускникам петербургских вузов стало сложнее найти работу.
Фото: Piter.TV
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