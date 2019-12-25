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Петербург трудоустроил около 70% студентов
Сегодня, 16:07
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Петербург трудоустроил около 70% студентов

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Их средняя заработная плата превышает 70 тыс. рублей.

На Молодежном карьерном форуме губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что город трудоустроил около 70% выпускников школ, колледжей и вузов 2025 года. Их средняя заработная плата превышает 70 тыс. рублей, в среднем показатель по стране составляет 63,1 тыс. рублей. 

По направлениям, связанным с математикой и естественными науками, а также по педагогическим специальностям уровень трудоустройства наших выпускников приближается к 90%. 

Александр Беглов, губернатор 

Кроме того, отмечается, что на мероприятии работодатели могут встретиться с перспективными сотрудниками. В ярмарке вакансий участвуют порядка 60 компаний из сфер промышленности, ИТ, здравоохранения, строительства, энергетики, судостроения, транспорта и логистики, науки, торговли, культуры и других. 

Ранее мы рассказывали о том, что выпускникам петербургских вузов стало сложнее найти работу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: молодежь, работа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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