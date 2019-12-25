Петербург трудоустроил около 70% студентов

Их средняя заработная плата превышает 70 тыс. рублей.

На Молодежном карьерном форуме губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что город трудоустроил около 70% выпускников школ, колледжей и вузов 2025 года. Их средняя заработная плата превышает 70 тыс. рублей, в среднем показатель по стране составляет 63,1 тыс. рублей.

По направлениям, связанным с математикой и естественными науками, а также по педагогическим специальностям уровень трудоустройства наших выпускников приближается к 90%. Александр Беглов, губернатор

Кроме того, отмечается, что на мероприятии работодатели могут встретиться с перспективными сотрудниками. В ярмарке вакансий участвуют порядка 60 компаний из сфер промышленности, ИТ, здравоохранения, строительства, энергетики, судостроения, транспорта и логистики, науки, торговли, культуры и других.

Ранее мы рассказывали о том, что выпускникам петербургских вузов стало сложнее найти работу.

Фото: Piter.TV