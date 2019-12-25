В последнем месяце года будет больше рабочих дней, чем в январе и феврале 2027-го.

Декабрь 2026 года является самым финансово выгодным месяцем для отпуска текущей зимой. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители онайн-сервиса "Авито работа". Специалисты пояснили, что именно в этот период фиксируется наибольшее количество рабочих дней по сравнению с январем и февралем 2027 года, что позитивно скажется на выплатах сотрудникам за отдых.

Стоимость рабочего дня в январе и феврале 2027 года меньше, чем в декабре 2026 года, и уходить в отпуск в эти месяцы финансово менее выгодно. Если хочется отдохнуть с минимальными потерями в зарплате, то этой зимой отпуск лучше запланировать на декабрь 2026 года. сообшение от экспертов "Авито работа".

напомним, что чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее работнику брать отпуск. Так, в декабре 2026 года фиксируется 22 рабочих дня, в январе 2027 года - 15, в феврале - 19.

73% петербуржцев хотят получать деньги за неиспользованные дни отпуска.

Фото: Piter.tv