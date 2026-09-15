Участникам "Времени героев" рассказали о работе Комитета по социальной политике

Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" посетили Комитет по социальной политике.

Участники третьей группы программы "Время героев Санкт-Петербурга" продолжают знакомиться с работой городских органов власти. Очередная встреча прошла в Комитете по социальной политике Петербурга, где участникам рассказали о деятельности ведомства и его основных направлениях работы.

Во встрече также участвовал представитель федеральной программы "Время героев" Александр Верюжский, который сейчас проходит стажировку в комитете. Для участника городской программы Дмитрия Волкова знакомство с ведомством стало возможностью лучше определить дальнейшее профессиональное направление. Он отметил, что первоначально хотел связать работу с молодежью и общественными организациями, однако встречи с городскими комитетами помогают ему сделать более осознанный выбор.

В рамках программы участники продолжают знакомиться с различными подразделениями правительства Петербурга. Такое погружение в работу городских ведомств позволяет им оценить возможные направления профессиональной деятельности и понять, где они смогут применить свои знания и опыт.

От передовой до госслужбы: лейтенант Антон Себелев прошел отбор в программу "Время героев Санкт-Петербурга".

Видео: Правительство Петербурга