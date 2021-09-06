От передовой до госслужбы: лейтенант Антон Себелев прошел отбор в программу "Время героев Санкт-Петербурга"

В рамках программы участники проходят интенсивное обучение и стажировки в органах исполнительной власти, защищают аттестационные работы и получают возможность трудоустройства на государственные должности.

Лейтенант Антон Себелев успешно прошел конкурсный отбор в кадровую программу для ветеранов специальной военной операции "Время героев Санкт-Петербурга". Проект, созданный по поручению правительства города, помогает военнослужащим использовать свой опыт на государственной службе.

До участия в СВО Антон Себелев работал в сфере гражданской обороны и противопожарной охраны. На специальную военную операцию он отправился добровольцем. За проявленные отвагу и самоотверженность лейтенант был удостоен государственных наград – медалей Суворова и "За боевые отличия".

В рамках программы участники проходят интенсивное обучение и стажировки в органах исполнительной власти, защищают аттестационные работы и получают возможность трудоустройства на государственные должности. По данным пресс-службы Смольного, проект позволяет ветеранам интегрироваться в мирную жизнь, применяя свои лидерские качества и управленческие навыки во благо Петербурга.

Участник программы "Время героев Санкт-Петербурга" Александр Демчик: "Будем строить сильную, независимую Россию".

Видео: Правительство Петербурга

