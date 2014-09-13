Участник программы "Время героев Санкт-Петербурга" Александр Демчик: "Будем строить сильную, независимую Россию"

В процессе обучения слушатели детально знакомятся с механизмами работы органов власти, что позволяет им точнее определить свое дальнейшее профессиональное направление.

Для слушателей кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" главной целью остается служение стране, однако теперь они планируют реализовывать его в гражданском секторе.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, образовательный курс дает участникам необходимые управленческие компетенции. В процессе обучения слушатели детально знакомятся с механизмами работы органов власти, что позволяет им точнее определить свое дальнейшее профессиональное направление.

Своей личной историей и мотивацией поделился один из участников программы Александр Демчик:

Моей личной мотивацией стало огромное желание направить все силы, умения, знания, опыт на служение России, но на другом поприще – гражданской службе, где вместе с профессионалами своего дела мы будем строить сильную, независимую Россию. Александр Демчик, участник программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Ранее мы сообщили о том, что слушатели программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили ко второму образовательному модулю.

Видео: Правительство Петербурга

