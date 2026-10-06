Трамп: Иран в ходе конфликта может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего

Глава США готов пожертвовать территориями для победы над Ираном.

Глава вашингтонской администрации, президент-республиканец Дональд Трамп заявил публично о возможности уничтожения таких американских городов как Лос-Анджелес и Сан-Диего, которые находятся в штате Калифорния, в связи с вооруженным конфликтом с Ираном. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая перед аудиторией в штате Небраска. Политический деятель заметил, что он хочет увидеть масштабную победу на Ближнем Востоке в отношении Тегерана. По мнению Дональда Трампа, такой исход противостояния подтвердить правильность шагов, предпринимаемых чиновниками из США. Он добавил, что в условиях военных действий цены на товары оказываются немного завышены, но речь идет об "искусственном явлении". По мнению главы США, речь идет о небольшой цене за обеспечение безопасности мира.

Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится. По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию. <...> Но это скоро закончится так или иначе. Дональд Трамп, глава США

Политический деятель не стал пояснять свои слова.

Трамп допустил создание военной базы США в Польше.

Фото и видео: YouTube / FOX Business