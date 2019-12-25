Открытие метро в Кудрово перенесли на 2030 год

На реализацию проекта в 2026–2028 годах рассчитывать уже не стоит.

Строительство станции метро в Кудрово планируется завершить ориентировочно к 2030 году. Об этом заявил губернатор Ленобласти = Александр Дрозденко, подчеркнув, что успех проекта зависит от скоординированных действий не только областных властей, но и Петербурга.

Согласно ранее опубликованным данным, проектирование объекта, который станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии петербургской подземки, должно начаться в 2026 году. Первоначальный план предполагал ввод станции в эксплуатацию в 2029 году, однако теперь эти сроки пересматриваются.

По словам главы региона, на реализацию проекта в 2026–2028 годах рассчитывать уже не стоит. При этом Александр Дрозденко считает период до 2030 года приемлемым ориентиром, отметив, что сейчас рассматривается несколько вариантов даты завершения работ.

Ключевым фактором, влияющим на график, остается позиция городской стороны. Как пишет РИА Новости, сроки появления подземки в Кудрово напрямую связаны с решениями, которые примет Петербург. Кроме того, губернатор затронул вопрос развития внутренней инфраструктуры метрополитена. Для дальнейшего расширения сети и обслуживания новых линий городу необходима собственная сортировочная станция, которая будет использоваться для ремонта, обслуживания и подготовки подвижного состава.

Ранее мы сообщили о том, что проходчикам метро в Петербурге готовы платить до 220 тысяч рублей на вахте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)