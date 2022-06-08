Хакер PalachPro заявил о взломе дата-центров на Украине

PalachPro сообщил о том, какие данные он получил.

Пророссийский хакер PalachPro взломал дата-центры на украинской территории и получил доступ к документам Вооруженных сил Украины.Соответствующее заявление эксперт сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". В частности, получение данных касается систем резервного копирования данных документооборота и почтовых сервисов военного ведомства киевского режима. Речь идет о приложении "Армія+" и мессенджере Sonata. Источник пояснил, что также успешно установлены координаты скрытых дата-центров противника DeNovo, "Парковый", а также семейства Giga, Volla, WNET, "TTK" и других объектов.

Взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским минобороны. сообщение от хакера

Хакер уточнил, что у него получилось добыть и сведения об устройстве самих дата-центров. Он получил информацию относительно планировки зданий и внутренних помещений, их площади, количество и мощность серверных стоек. Имеются данные о моделях камер видеонаблюдения, системах охлаждения и пожаротушения. PalachPro добавил, что задача успешно выполнена в виду методичной, кропотливой и многоэтапной работы.

Хакер объяснил, что делать после установки вредоносного APK-файла для АЗС.

Фото: pxhere.com