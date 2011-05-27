В RaHDIt объяснили, что политики не дают военным отступать.

Российский хакер из группировки RaHDIt на условиях анонимности рассказал о разногласиях между офисом украинского президента Владимира Зеленского и командованием Вооруженных сил Украины. Информацией специалист поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей". По мнению эксперта, в стране существуют определенные разногласия относительно ведения боевых действий. Это приводит к гибели многих солдат, что не сказывается на "популярности политиков в войсках". По словам гостя эфира, от общественности власти скрывают информацию о потерях.

В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо. хакер из RaHDIt

Напомним, что еще в начале специальной военной операции РФ на Украине движение RaHDIt одновременно взломало все 755 правительственных сайтов киевских властей. Также хакеры ведут сбор данных о личностях сотрудников местных спецслужб.

Хакер RaHDIt: рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

