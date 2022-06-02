Хакер RaHDIt: рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ

Эксперт заметил, что будут публиковаться сведения и о других сотрудниках силовых служб Украины.

Российский хакер из кибергруппировки RaHDIt считает, что рассекречивание данных о сотрудниках ослабило СБУ и ударило по конкретным сотрудникам надзорного ведомства соседнего государства. Такое заявление на условиях анонимности сделал

эксперт в интервью для журналистов "РИА Новостей". В частности, теперь эти лица не могут представляться гражданам Украины сотрудниками власти РФ, организовывать провокации.

Это ослабило возможности работы СБУ. Не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, потому что мы все их фотографии опубликовали, но и на территории Украины. хакер из RaHDIt

Эксперт заметил, что ведется работа над новыми публикациями персональных данных сотрудников СБУ, а также по другим силовым структурам Украины, которые причастны "к принятию решений" по пропаганде и дезинформации населения, запугиванию собственных граждан. На текущий момент RaHDIt имеет гораздо больше данных, но сейчас сведения тщательно проверяются. Выложенные данные говорят о 700 членах Службы безопасности Украины.

Хакер RaHDIt объяснил, почему Киев не озвучивает реальные военные потери.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

