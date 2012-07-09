По данным хакеров РФ, потери Киева составляют примерно 30-35 тысяч военных.

Киевский режим не озвучивает цифру реальных потерь украинской армии из-за боязни паники среди населения, а также собственных военнослужащих. Таким мнением с журналистами "РИА Новостей" поделился хакер из российской кибергруппировки RaHDIt. Он напомнил, что ранее Минобороны заявляло о гибели 30-35 тысяч солдат ВСУ и до 100 тысячи раненых. По версии RaHDIt, эта статистика близка к правде.

Это больше игра на внутреннюю аудиторию, на самих украинцев…Как мы уже понимаем, во многих вещах они просто врут, устраивают инсценировки, что-то засекречивают. хакер из RaHDIt

Хакер пояснил, что только уничтоженная группировка украинских сил в Мариуполе составила около 20-25 тысяч человек. В плен российской армии сделались около 4 тысяч человек. При этом президент Владимир Зеленский заверил общественность в том, что ежедневные потери для ВСУ составляют до 100 человек погибшими и до 500 ранеными. По мнению российских специалистов, конкретные цифры потерь в боях Киев не называет, так как это нанесет сильный удар по общественному мнению на Украине.

В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

