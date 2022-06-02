Российские хакеры оценили уровень подготовки украинских коллег.

В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах. Российские специалисты считают, что не стоит недооценивать противника, так как они обладают неплохим уровнем подготовки. При этом анонимный источник из кибердвижения сообщил журналистам "РИА Новостей" о том, что большинство из украинских хакеров являются самоучками.

Есть несколько учебных заведений, которые готовили так называемых "хакеров в погонах", например, представителей, которые называются сейчас киберполиция…готовили в Харьковском университете МВД, целый факультет был. хакер из RaHDIt

Эксперт пояснил прессе, что сотрудников Минобороны Украины также подготавливали по профессии хакеров в военном вузе - университете Героев Крут (телекоммуникаций). Курсы повышения квалификации специалисты проходили на базе местного национального университете обороны. При этом несколько лет назад команда из Украины заняла одно из призовых мест в международных киберсоревнованиях стран-участниц НАТО.

Хакеры RaHDIt: Киев готовился напасть на Крым и Донбасс.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

