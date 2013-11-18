Представитель движения раскрыл подробности планов Украины перед спецоперацией РФ.

Российские хакеры из группы RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс. Соответствующей информацией на условиях анонимности с журналистами "РИА Новостей" поделился представитель кибердвижения. Он заметил, что специальная военная операция Москвы предотвратила планы Украины по захвату ДНР и ЛНР.

Опять же вернусь к нашим друзьям из хакерской группы "Берегини", которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели. хакер из RaHDIt

Эксперт пояснил, что накануне начала спецоперации России 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, расположенного в Броварах под столицей Украины, власти страны передали три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях. Эти мероприятия хакер назвал "странными". Также у хакера есть документы о том, сколько оружия передавалось Западом силам ВСУ.

Российские хакеры на сутки оставили украинские власти без закрытой связи.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

