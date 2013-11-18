Представитель RaHDIt сообщил о проблеме, которую российские хакеры организовали Киеву.

Российские хакеры на сутки оставили украинские власти без закрытой связи. Соответствующее заявление сделал представитель группы RaHDIt на условиях анонимности в рамках интервью журналистам "РИА Новостей". Специалист пояснил, что в начале марта 2022 года Киев остался без возможности использовать внутренние государственные сервера.

Были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. хакер из RaHDIt

Эксперт добавил, что российские хакеры отключили почтовые серверы. Это сказалось на потере украинскими властями управления, связи, защищенных каналов передачи информации на сутки. По мнению гостя интервью, эта проблема сильно ударила по властям Украины. При этом хакеры из РФ намерены проводит подобные акции в будущем.

Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

