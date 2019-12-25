"Киберщит": в Санкт-Петербурге стартовал проект по цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников

Проект поможет ребятам научиться распознавать угрозы в интернете, защищать личные данные и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

7 октября в Санкт-Петербурге стартовал образовательный проект "Киберщит" — программа по цифровой грамотности и кибербезопасности для учащихся 1–11 классов. В нём примут участие более 5000 школьников и 250 педагогов.

Проект поможет ребятам научиться распознавать угрозы в интернете, защищать личные данные и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. В рамках проекта школьники пройдут курс "Киберщит" из 8–12 коротких занятий. На классных часах они разберут распространенные цифровые угрозы: мошенничество в социальных сетях, спам-рассылки, зеркальные сайты, цифровое пиратство. Занятия проведут педагоги с использованием платформы "Алгоритмика" и готовых методических материалов.

Курс разработан с учетом возраста школьников и того, как они взаимодействуют с цифровой средой: ученики 1–4, 5–9 и 10–11 классов будут разбирать разные темы и выполнять задания разного уровня сложности.Ученики 1–4 классов узнают, как распознавать спам и мошеннические сообщения, безопасно скачивать контент, защищаться от кибербуллинга в играх и какие личные данные нельзя публиковать в интернете.

Школьники 5–9 классов разберутся в правилах кибергигиены и защиты персональных данных, цифровом этикете, финансовой безопасности, фишинге и других видах интернет-мошенничества. В программу войдут и реальные кейсы из практики Сбера. Например, школьники разберут ситуацию, когда подростку предлагают "лёгкий заработок" за использование его банковской карты для перевода чужих денег, и узнают, как распознать подобную мошенническую схему.

Ученики 10–11 классов углубят знания о защите личных данных, вирусах, интернет-мошенничестве и финансовой безопасности. Для старшеклассников предусмотрены более сложные практические задания и самостоятельная работа с теоретическими материалами.

Отдельной практической частью "Киберщита" станет чемпионат по информационной безопасности для учеников 5–9 классов. На онлайн-отборе и онлайн-полуфинале участники выполнят задания по кибербезопасности, работе с информацией и ИКТ, программированию, алгоритмам, кодированию, математике и логике.

18 декабря 2026 года на площадке Академии технического творчества и цифровых технологий встретятся 120 финалистов. Они объединятся в команды и выполнят задания по информационной безопасности. Команды представят свои разработки жюри, которое определит победителей чемпионата.

"Киберщит" поможет тысячам петербургских школьников научиться защищать себя в сети. Отдельно отмечу роль правительства, которое поддерживает такие инициативы и создаёт условия для того, чтобы дети осознанно и безопасно осваивали цифровую среду. Только объединив усилия государства, бизнеса и образовательных организаций, мы воспитаем поколение, которое не просто владеет технологиями, но и применяет их ответственно. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Цифровая безопасность сегодня стала частью повседневной жизни детей. Поэтому важно не просто рассказывать школьникам о возможных угрозах, а учить их распознавать риски и действовать в конкретных ситуациях: отличать мошеннические сообщения, защищать личные данные, безопасно пользоваться цифровыми сервисами. В "Киберщите" мы постарались выстроить обучение именно вокруг практики, чтобы полученные знания школьники могли применять в реальной жизни. Станислав Косарев, директор по работе с государственным сектором "Алгоритмики"

Сегодня тема безопасности в цифровом мире как никогда актуальна. Поэтому те знания, которые получат участники проекта "КиберЩит", помогут им противостоять угрозам, с которыми всё чаще сталкиваются ребята в повседневной жизни. Полученными знаниями они смогут поделиться со своими сверстниками, а также со своими родителями, бабушками и дедушками. Уверен, что пятью тысячами участниками этот проект не ограничится. Павел Розов, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Генеральный партнер "Киберщита" — Сбер. Организатор проекта — БАНО "Светильник". Образовательную программу и цифровую платформу разработала "Алгоритмика". Проект проходит при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Академии технического творчества и цифровых технологий.

Фото: пресс-служба Сбера