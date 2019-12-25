Мобильное приложение МЧС подверглось массированной кибератаке

Мобильное приложение российской экстренной службы подверглось массированной кибератаке. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. В профильном ведомстве пояснили, что этот инцидента стал причиной рассылки гражданам фейковой информации о якобы угрозе населению.
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению.
заявление ГУ МЧС России
Уточним, что работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования уже проводятся.
Хакеры: НАТО координировало атаки ВСУ по нефтяным терминалам РФ.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все