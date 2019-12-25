Мобильное приложение МЧС подверглось массированной кибератаке

Сейчас ведутся работы по восстановлению безопасного использования приложения.

Мобильное приложение российской экстренной службы подверглось массированной кибератаке. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. В профильном ведомстве пояснили, что этот инцидента стал причиной рассылки гражданам фейковой информации о якобы угрозе населению.

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению. заявление ГУ МЧС России

Уточним, что работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования уже проводятся.

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Фото: Piter.tv