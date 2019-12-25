Binance оценила ущерб от возможной хакерской атаки в $6,3 млрд

Компания готовит полный технический отчет о проблеме.

Потери иностранной криптовалютной биржи Binance в результате "инцидента с безопасностью" могли составить 6,3 миллиарда американских долларов. Соответствующее заявление своим подписчика сделало руководство компании в социальных сетях. Эксперты установили, что вероятный инцидент с безопасностью может быть связан с компрометацией ноутбука местного инженера. Специалисты пояснили, что это позволило мошеннику получить доступ к контейнеру сервиса и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств.

Общий ущерб оценивается примерно в $6,3 млрд. В сотрудничестве с нашими партнерами в блокчейн-индустрии нам удалось заморозить часть затронутых активов - на данный момент заблокировано около $3 млрд непосредственно в блокчейне. Binance покроет все убытки <...>, средства пользователей находятся в безопасности. сообщение компании

В компании заметили, что признаков утечки закрытых ключей от кошельков не обнаружено. Сейчас готовится подробный технический отчет по результатам происшествия. На текущий момент криптовалютная биржа Binance приостановила все финансовые операции по вводу и выводу средств с платформы.

Криптообменник на проспекте Энгельса работал как прачечная для мошеннических миллионов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Binance