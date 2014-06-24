Сбер запустил международные расчёты в криптовалюте для бизнеса

Платежи по внешнеторговым контрактам теперь занимают минуты вместо дней.

Экспортёры и импортёры могут расплачиваться криптовалютой: Сбер предложил корпоративным клиентам удобные трансграничные платежи. Платёж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки — 0,3% — меньше, чем для традиционных инструментов. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.

Инструмент доступен всем корпоративным клиентам Сбера, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Об этом Сбер объявил в ходе XI Восточного экономического форума.

Для российских экспортёров и импортёров международные расчёты в криптовалюте — это ускорение платежей, новые рынки и партнёры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Платежи в криптовалюте по международным контрактам широко распространены — они доступны в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и другие государствах.

Подробности — на сайте и по выделенной линии ВЭД: 8 (800) 200-94-45 (круглосуточно по будням).

Фото: unsplash (Tyler Franta)