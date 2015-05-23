Криптообменник на проспекте Энгельса работал как прачечная для мошеннических миллионов

Преступную группу аферистов, обманувшую пенсионеров на 51 млн рублей, накрыли в Петербурге.

Оперативники Главка при силовой поддержке Спецполка пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на обмане пожилых граждан. Задержаны 40-летний мужчина и две его помощницы — 45 и 46 лет. По версии следствия, злоумышленники похитили у двух пенсионеров более 51 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фигуранты вступили в сговор с неустановленными лицами и занимались хищением денег путём телефонного обмана. Для прикрытия они организовали в доме № 137 по проспекту Энгельса нелегальный криптообменник, через который получали похищенные средства от "курьеров", конвертировали их в криптовалюту и перечисляли организаторам.

В августе 2024 года злоумышленники убедили пожилого петербуржца, что на его счету происходят мошеннические действия, и вынудили передать курьеру более 3 миллионов рублей. В октябре 2025 года аналогичным способом обманули ещё одного пенсионера — сумма ущерба превысила 48 миллионов рублей.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли 35 банковских карт, 15 мобильных телефонов, 6 ноутбуков, 75 пластиковых карт usdt, денежные средства в размере 635 тысяч рублей и другие вещественные доказательства.

Следственным управлением УМВД по Выборгскому району возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые впоследствии соединены в одно производство. Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста, его подельницам — запрет определённых действий и домашний арест. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды и соучастники.

