В Петербурге арестовали мужчину, призывавшего к терроризму в соцсетях

Обвиняемый не признал вину и пытался убедить суд, что его телефон могли использовать другие.

В Петербурге полиция задержала мужчину, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, летом 2024 года он разместил соответствующие сообщения в мессенджере, комментируя публикации в социальной сети. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Против мужчины возбудили уголовное дело — 20 марта его задержали и предъявили обвинение. На допросе фигурант вину не признал.

На заседании суда обвиняемый и его защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Они утверждали, что мужчина не совершал преступлений, а его телефон на работе могли использовать посторонние.

Суд принял иное решение и отправил обвиняемого под стражу — до 19 мая. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд арестовал девушку-подростка, обвиняемую в подстрекательстве к убийству бывшего парня в Петербурге.

