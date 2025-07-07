В Петербурге арестовали мужчину, призывавшего к терроризму в соцсетях

В Петербурге полиция задержала мужчину, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, летом 2024 года он разместил соответствующие сообщения в мессенджере, комментируя публикации в социальной сети. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Против мужчины возбудили уголовное дело — 20 марта его задержали и предъявили обвинение. На допросе фигурант вину не признал.
На заседании суда обвиняемый и его защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Они утверждали, что мужчина не совершал преступлений, а его телефон на работе могли использовать посторонние.
Суд принял иное решение и отправил обвиняемого под стражу — до 19 мая. Расследование продолжается.
