За вовлечение в терроризм и поджог трансформаторов житель Пермского края ответит в суде

18-летнего жителя Краснокамского городского округа задержали в прошлом году.

Перед судом предстанет житель Пермского края, который в прошлом году поджог две трансформаторные подстанции и пытался вовлечь в терроризм своих приятелей. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

По данным правоохранителей, задержанный действовал по указанию анонимов в мессенджере. При помощи бензина и зажигалки фигурант поджёг два трансформатора. В результате 50 домов района остались без света на целые сутки. Полиция обвиняет подростка в совершении двух терактов, а также склонению других людей к аналогичным преступлениям.

Юноша также создал канал, где убеждал подписчиков к преступлениям за вознаграждение. Никто из них не стал выполнять опасные задания. Возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ. Приговор суда задержанный ждет, находясь под стражей.

