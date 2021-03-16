Южнокорейский мессенджер KakaoTalk заявил о росте числа пользователей из России

В KakaoTalk не стал раскрывать данные о точном числе пользователей из РФ.

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk в настоящее время действительно наблюдает резкое увеличение количества российских пользователей, однако конкретные цифры иностранной компанией не раскрываются. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, полученные от Kakao Corporation. Специалисты добавили, что фиксируют рост зарубежных пользователей, которые регистрируются через IP, находящиеся за пределами страны.

Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем. Ли Сын Тхэ, менеджер PR-отдела KakaoTalk

В пресс-службе KakaoTalk также предполагают, что увеличение российских пользователей может быть вызвано ситуацией вокруг блокировки российскими властями мессенджера Telegram. Роскомнадзор еще в августе 2025 года начал применять меры по частичному ограничению телефонных и видеозвонков в Telegram для противодействия мошенникам. С февраля 2026 года надзорное ведомство активно замедляет всю работу Telegram на российской территории в связи с нарушением законодательства.

В России увеличилась аудитория азиатских мессенджеров.

Фото: Piter.tv