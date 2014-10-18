Сменил название: мессенджер МАХ официально стал МАКСом

Эксперты считают нововведение логичным.

Российский мессенджер "MAX" сменил написание названия на русскоязычное "МАКС". Это решение эксперты называют понятным ходом для позиционирования цифрового продукта как национального. Изменения уже можно увидеть на площадках по покупке приложений, в том числе, в AppStore на устройствах Apple.

При этом на официальной странице приложения во Вконтакте пока фигурирует прежнее название. Разработчики еще не комментировали изменения. На данный момент МАКС доступен для скачивания на всех основных площадках, в мессенджере работают звонки, переписка, обмен аудио и видео, а также отправка файлов. Кроме того, с помощью функции "Цифровой ID" можно при необходимости, например, подтвердить свой возраст.

На апрель 2026 года зарегистрировано 110 млн аккаунтов, ежедневная аудитория – 80 млн человек. Напомним, что цифровой сервис запустили в конце марта прошлого года.

Ранее сообщалось, что южнокорейский мессенджер KakaoTalk заявил о росте числа пользователей из России. Специалисты добавили, что фиксируют рост зарубежных пользователей, которые регистрируются через IP, находящиеся за пределами страны.

Фото: скриншот на площадке AppStore