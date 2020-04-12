В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.

Число жалоб пользователей на работу мессенджера за последние сутки достигло 3,7 тыс. обращений. Половина пользователей сообщают о сбое в мобильном приложении. Также отмечается. что доля жалоб на сбои в работе Telegram достигла 100%. Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы и Самарской области.

Напомним, что с середины февраля нынешнего года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Позже в ведомстве объявили о намерении сдерживать работу мессенджера, пока она не начнет соблюдать российские законы.

Ранее Дуров обвинил ЕС в попытке взять под контроль мессенджер Telegram.

