Мошенники используют мини-приложения Telegram для обмана пользователей

Аферисты переходят на пакетные предложения по обману пользователей в мессенджере.

В киберполиции России предупредили граждан о том, что мошенники на территории страны Telegram Mini Apps продолжают использовать в качестве инструмента по обману граждан. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, аферисты активно осваивают мини-приложения в мессенджере и переходят от разовых ботов к полноценным "конструкторам" для реализации своих криминальных схем. В пакетные предложения для обмана пользователей зачастую входят готовые боты, домены, шаблоны, механизмы слежки и автоматизации процессов.

В частности, представители кибербезопасности выявили инфраструктуру FEMITBOT, которая насчитывает свыше 146 ботов, групп и каналов, свыше 100 идентификаторов для отслеживания пользователей и порядка 30 подделываемых брендов. Полицейские установили, что злоумышленники завлекают клиентов обещаниями розыгрышей или пассивного дохода. Они также демонстрируют фиктивный баланс, "рост прибыли в реальном времени", показывают VIP-статусы и таймеры. Когда человек пытается вывести мнимый заработок на свою банковскую карту, то ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников в схему. При этом все действия происходят в известном пользователе интерфейсе, поэтому такие преступные боты визуально выглядят как часть экосистемы Telegram. Также важно помнить, что авторизация через аккаунт в мессенджере создаёт ложное чувство безопасности у человека.

В качестве приманки используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, AI-сервисов, стриминговых платформ и подработки. Среди брендов, под которые маскируются злоумышленники, — Netflix, Binance, OKX, MoonPay и NVIDIA. сообщение от киберполиции

