Петербургская компания "СЭМ" выиграла торги на строительство школы во Владивостоке

Аукцион на возведение учебного заведения в микрорайоне Патрокл выиграла компания из Санкт-Петербурга. Контракт с мэрией города пока не подписан, но победитель снизил цену на 3,2 миллиона рублей.

Школу в микрорайоне Патрокл во Владивостоке за 4,2 миллиарда рублей может достроить петербургская компания ООО "СЭМ". Предприятие победило в аукционе на выполнение работ. Контракт с мэрией города пока не подписан, однако название потенциального подрядчика указано в аукционной документации.

Победителя торгов среди двух претендентов определили 20 мая. Комиссия по осуществлению закупок выше оценила опыт ООО "СЭМ". Победитель снизил цену на 3,2 миллиона рублей, что почти не отразилось на итоговой стоимости работ — она должна составить 4 170 814 565 рублей 65 копеек, пишет ТАСС.

Фактически эта компания дважды выиграла аукцион на строительство школы. Предыдущее решение комиссии удалось оспорить другому участнику — ООО "Центр инфраструктурного строительства", чью заявку первоначально признали не соответствующей требованиям. После рассмотрения жалобы "Центр" успешно участвовал в торгах, но получить право на заключение контракта в итоге не смог.

Имя победителя не указано в карточке Единой информационной системы в сфере закупок, однако оно упоминается в документах внеплановой камеральной проверки, которую инициировала администрация Владивостока. Мэрия города намеревалась заключить контракт с единственным поставщиком, когда его конкурента не допустили к торгам, но эти планы не были реализованы из-за жалобы "Центра инфраструктурного строительства".

ООО "СЭМ" является одним из ведущих строительно-монтажных предприятий в России. Компания строила и успешно сдавала сети высоковольтных линий электропередачи и электроподстанции в Ленинградской, Московской, Курской областях, Краснодарском крае, Карелии, объекты для энергообеспечения Петербургского Адмиралтейства, Министерства иностранных дел, Кремлевской набережной, а также спортивные объекты в рамках программы "Спорт Подмосковья". В портфолио организации указаны общестроительные работы на Курской АЭС-2. При этом образовательных учреждений в числе проектов компании пока нет.

