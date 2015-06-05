Продажи корейских машин в России выросли на 78%

Продажи корейских машин в России в первом квартале 2026 года выросли на 78%. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего за указанный период было реализовано 4 186 новых легковых машин корейских марок. По данным агентства, доля брендов из Южной Кореи на российском авторынке в настоящий момент составляет 1,6%. Отмечается, что в первом квартале прошлого года она была равна 1%.

Лидерами среди брендов в январе-марте 2026 года стали Kia (2 тыс.), Hyundai (1,4 тыс.) и KGM (624). Кроме того, за этот период были зафиксированы продажи машин Genesis и Samsung, но их суммарный объем составил менее 100 единиц.

