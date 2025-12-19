Объем авторынка в РФ упал на 7,8% впервые за 10 лет

Рост цен на новые машины и автомобили с пробегом не смог компенсировать падение объемов продаж.

Объем авторынка в России по итогам 2025 года упал в денежном выражении впервые за 10 лет. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

В опубликованных материалах отмечается, что рост цен на новые машины и автомобили с пробегом не смог компенсировать падение объемов продаж. Авторынок сократился до 13,8 трлн рублей. Падение составило 7,8%. Кроме того, продажи новых машин составили 33% рынка. Общая сумма с продаж составила 4,61 трлн рублей. Машин с пробегом удалось продать всего лишь на 9,18 трлн рублей.

При этом стоимость нового транспорта увеличилась до 3,54 млн рублей в среднем. Стоимость подержанного также продемонстрировала рост до 1,35 млн.

Фото: pxhere.com