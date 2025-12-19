Оба направления трассы в районе происшествия закрыты.

В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции штата Мичиган.

Инцидент произошел утром 19 января. По предварительным оценкам, в аварии поучаствовали около 30-40 фур. Сообщается о многочисленных пострадавших. По данным Fox Weather, травмы получили 9-12 человек. Информации о погибших нет.

Управление шерифа округа Оттава активно расследует сообщение о массовой аварии. Оба направления трассы в районе происшествия закрыты для уборки снега и удаления с дороги легковых автомобилей и грузовиков

Видео: YouTube / LiveNOW from FOX