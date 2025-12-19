В Испании число жертв аварии с двумя поездами возросло до 21

Еще около 100 человек получили ранения.

В Испании в результате аварии с двумя поездами погиб 21 человек. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на источники.

Инцидент произошел вечером 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь, по которому следовал поезд из Мадрида в Уэльву. Отмечается, что в первом поезде на момент аварии находились 317 пассажиров.

В результате происшествия погиб 21 человек. Еще около 100 человек получили ранения. Данные о точном количестве пострадавших уточняются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено. Причины аварии до сих пор не уточняются.

Видео: YouTube / RTVE Noticias