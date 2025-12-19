В Казахстане в ДТП с автобусом погибли четыре человека

В момент аварии в салоне машины находились 50 пассажиров.

В Казахстане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

Инцидент произошел в ночь на 16 января на пути из города Актау в сторону села Бейнеу. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В момент аварии в салоне машины находились 50 пассажиров.

В результате аварии погибли четыре пассажира. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. По факту происшествия региональным департаментом полиции проводятся необходимые следственные мероприятия.

