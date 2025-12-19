В Красноярском крае произошло ДТП с семью автомобилями

В результате аварии никто не пострадал.

В Красноярском крае произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 13 января на 679-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, столкнулись семь транспортных средств. В результате аварии никто не пострадал. В пресс-службе регионального ГУ МВД подчеркнули, что за медицинской помощью никто из участников произошедшего не обратился.

Движение в сторону Красноярска по обеим полосам приостановлено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП. Отметим, что в центральных районах Красноярского края идет снегопад, а на дорогах наблюдается снежный накат.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю