Температура в Ленобласти достигнет +27 градусов в пятницу

Атмосферное давление, по прогнозам, существенно не изменится.

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, 5 июня в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями в некоторых районах.

Температура воздуха в ночные часы составит +10…+15 градусов, однако на востоке региона она может опуститься до +7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов. Атмосферное давление, по прогнозам, существенно не изменится.

Согласно информации Гидрометцентра России, с 20:00 4 июня до 15:00 6 июня погодные условия в Ленинградской области будут находиться в пределах климатической нормы.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится на пути тёплого фронта в четверг.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"