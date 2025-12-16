Петербург находится на пути тёплого фронта в четверг

Столбик термометра покажет +23…+25 градусов, по области разброс составит +21…+26 градусов.

Сегодня Ленинградскую область пересечёт тёплый атмосферный фронт. В связи с этим погода будет облачной, но с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки, местами возможны грозы. Температурный фон продолжит расти. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбик термометра покажет +23…+25 градусов, по области разброс составит +21…+26 градусов.

Ветер будет юго-восточным, его скорость – 2–7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 761 мм рт. ст., что соответствует норме.

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Фото: Piter.TV