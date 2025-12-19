В Чувашии в ДТП пострадали пять человек

Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

В Чувашии в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 11 января в Новочебоксарске. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Toyota RAV4. В результате аварии пострадали четыре пассажира внедорожника. Трое из них являются несовершеннолетними. Также пострадал водитель Toyota RAV4.

В Госавтоинспекции отметили, что оба водителя прошли процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения. У обоих зафиксировали отрицательный результат. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: Госавтоинспекция Чувашии