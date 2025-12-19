Пострадавшие были доставлены в больницы города Лодейное Поле.

Девять человек пострадали в результате ДТП в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по безопасности.

Инцидент произошел вечером 10 января на 261 км федеральной автодороги Р-21 "Кола". Поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали девять человек, в топ числе пять детей.

Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле. Движение транспортных средств на участке аварии ведется в реверсивном порядке. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности