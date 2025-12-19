В Архангельской области в ДТП пострадали девять человек

Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Архангельской области в результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Инцидент произошел 9 января в девяти километрах от села Емецк. По предварительным данным, водитель автомобиля Changan уснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с машиной Haval.

В результате аварии пострадали девять человек, в их числе пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет. Им оказали медицинскую помощь. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео: ВКонтакте / ЧП АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ