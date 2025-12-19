  1. Главная
Сегодня, 10:08
В ДТП под Волгоградом погибли семь человек

Все погибшие работали на одном из предприятий.

В результате ДТП под Волгоградом погибли семь человек. Об этом сообщили в прес-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 8 января на 763 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий". Поступило сообщение о столкновении автомобилей "УАЗ", "ВАЗ" и грузовика DAF с полуприцепом. Отмечается, что в машине "УАЗ" находились сотрудники одного из предприятий.

В результате аварии погибли семь человек, в том числе одна 17-летняя девушка. Все погибшие работали на предприятии. Двое пострадавших в ДТП от госпитализации отказались. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

